Federturismo Confindustria: “Preoccupati per l’aumento della tassa di soggiorno a Roma”

Anche Federturismo Confindustria esprime “grande preoccupazione” in merito all’aumento della tassa di soggiorno a Roma. In una nota, l’associazione scrive che la misura “andrà a pesare sulle tasche dei turisti, che già a causa dell’inflazione si trovano oggi con un potere di spesa inferiore rispetto al passato”.

“Questa nuova tassa - aggiunge Federturismo - rischia di penalizzare ulteriormente un settore fondamentale per l’economia della città in un momento in cui un sostegno concreto sarebbe invece essenziale”, precisando che il balzello, “se correttamente utilizzato, potrebbe contribuire a migliorare i servizi turistici e l’attrattività di Roma. Tuttavia, un aumento indiscriminato, come quello proposto, rischia di allontanare i visitatori e di ridurre pesantemente la permanenza media in un momento in cui si dovrebbe invece incentivare un turismo più sostenibile e quindi meno frenetico facilitando l’allungamento della permanenza nelle destinazioni”.



Federturismo Confindustria sollecita quindi il sindaco Roberto Gualtieri a “riconsiderare questa decisione e ad aprire un dialogo costruttivo con le parti interessate”. Per l’associazione “è tempo di lavorare insieme per promuovere la ripresa del settore turistico, sostenendo le imprese e rendendo Roma una destinazione ancora più accogliente e attraente per i turisti”.