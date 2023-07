Federalberghi Garda Veneto: missione a Monaco per promuovere il territorio in Germania

Nell’ottica di promuovere il Lago di Garda e comunicare la destinazione in maniera adeguata sul mercato tedesco, una delegazione Federalberghi Garda Veneto si è recata a Monaco di Baviera per installare un punto stampa che renda partecipi i media delle iniziative messe in campo sul territorio e di quelle che saranno avviate. Ed è grazie al portale Gardasee, si legge su Hotelmag, che è emersa l’opportunità di usufruire di uno spazio all’interno della sua sede per incontri con la stampa tedesca su temi riguardanti il Garda, le attualità e le strategie future, con l’intento di attuare una corretta comunicazione e contrastare eventuali fake news. La collaborazione consentirà, inoltre, di aumentare la promozione, grazie a una partnership iniziata tempo fa, con iniziative a carattere ambientale e sondaggi dedicati alla soddisfazione del cliente proveniente dalla Germania, per ottenere un feedback da parte degli ospiti delle strutture alberghiere.

“Abbiamo voluto cogliere questa opportunità – ha detto il nostro direttore di Federalberghi Garda Veneto, Mattia Boschelli -. Certamente richiederà qualche trasferta a Monaco, in particolare da parte del nostro ufficio stampa, ma nella consapevolezza che entrambe le parti condividono l’obiettivo della promozione del Lago di Garda, con molti margini di crescita, coinvolgimento di altri nostri stakeholder e apertura di nuovi canali comunicativi”.



“Saper adottare misure sostenibili e in armonia con il territorio è fondamentale – ha osservato Hubert Kiebler, fondatore del portale Gardasee -, e, in questo senso, la comunicazione è un elemento centrale. Con la nostra ‘ambasciata gardesana’ nel centro di Monaco, siamo vicini ai turisti e ai giornalisti tedeschi e ad altri stakeholder. Condizioni ideali per una comunicazione che vogliamo utilizzare assieme a Federalberghi Garda Veneto per informare in modo corretto e trasparente”.