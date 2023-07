È prevista per il 26 luglio alle 10 la discussione in Aula della mozione di sfiducia presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle nei confronti del ministro del Turismo Daniela Santanchè.

La richiesta è stata avanzata in seguito alla messa in onda del servizio televisivo di Report (lo scorso 19 giugno) sulle attività imprenditoriali della titolare del dicastero. Santanché aveva riferito in Senato sulla vicenda lo scorso 5 luglio.