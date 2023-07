‘Pronto Estate’, il meglio della Calabria arricchito dalle Experiences

Sono tre le principali novità delle edizioni 2023 della guida turistica ‘Pronto Estate’ edita da Pubblicom e Meligrana Editore sia per l’edizione vibonese, relativa a Costa degli Dei e itinerari per diverse aree di Calabria, sia per l’edizione reggina relativa a Costa Viola e Calabria Grecanica.

La prima è l’utilizzo della carta ‘Forest Stewardship Council’, certificata a livello internazionale per la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati.



La seconda novità invece riguarda il restyling grafico per dare una maggiore eleganza, leggibilità e freschezza ai prodotti editoriali .



‘Pronto Estate Costa degli Dei’ mantiene le 120 pagine, le 5 lingue (l’italiano, l’inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo), il costo di un euro e buona parte delle sue rubriche. Confermate le sezioni informative principali: dalle mappe sempre aggiornate, alle sezioni dedicate alle 10 cose che il turista deve fare assolutamente. E ancora escursioni, aziende, spiagge, luoghi e informazioni utili. Anche in merito ai contenuti però il 2023 ci regala una novità: la sezione Experiences, in cui sono descritte le attività dove il semplice fare qualcosa vuole trasformarsi in un’esperienza di vita.



Dopo il successo della prima edizione del 2022, invece, ‘Pronto Estate Costa Viola’ mantiene le 80 pagine, le 3 lingue (l’italiano, l’inglese e il tedesco), il costo di un euro e buona parte delle sue rubriche. Anche qui sono state confermate le mappe 3D, le varie top10, i posti da visitare, le escursioni, il food, le spiagge, la sezione Experiences (Novità 2023) e il focus sull’area grecanica reggina.

Pronto Estate infine è anche un portale web, che richiama il nome della guida cartacea.