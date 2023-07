Bando piccoli comuni: Santanché plaude al lavoro del Governo

Un bando per la messa in sicurezza dei territori dei piccoli comuni è stato lanciato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. “Il bando fa il paio con il Fondo che il ministero del Turismo ha stanziato in legge di bilancio allo scopo di valorizzare i piccoli Comuni” dice il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

“Il bando presentato dal ministro Musumeci è la chiara testimonianza di quale sia il grande vantaggio di avere un Governo coeso, con la medesima visione politica e amministrativa che dà la possibilità di sviluppare strategie condivise, a lungo termine, sulle quali lavorare e agire insieme come una squadra. Questo ci permette di trovare soluzioni che valorizzano, promuovono e salvaguardano i nostri territori, i nostri prodotti e le nostre filiere da molteplici prospettive” dice Santanchè.



Per quanto riguarda i piccoli comuni, inoltre, il ministro Santanché sottolinea la necessità di un intervento sul tema affitti brevi: “Non essendoci le risorse necessarie per realizzare vere e proprie strutture ricettive, senza affitti brevi essi non rientrerebbero nel circuito del turismo e, anzi, verrebbero penalizzati, creando un danno all’intera Nazione”.