La Toscana lancia l’Osservatorio turistico regionale

Nasce in Toscana l’Osservatorio turistico regionale, creato come supporto alle politiche regionali e alle agenzie promozionali, utile per favorire la condivisione e l’uso di dati e informazioni da parte di tutto il sistema turistico regionale.

Il progetto è gestito da Toscana Promozione Turistica (Tpt) in sinergia con le direzioni regionali interessate, Fondazione Sistema Toscana (FST), Irpet, Anci Toscana e altri enti e attori del territorio.



“Con la messa online dell’Osservatorio turistico regionale iniziamo a dare gambe ad un’altra parte della legge sul turismo – commenta Leonardo Marras, assessore all’Economia e al Turismo della Regione Toscana -. Offriamo, infatti, uno strumento dinamico che sarà utile a tutti gli attori del sistema turistico per monitorare e programmare: i diversi livelli di analisi dei dati serviranno per modulare l’offerta sempre di più sulle reali esigenze dei visitatori”.



La prima fase del progetto è stata curata da un gruppo di lavoro composto dalle Direzioni Attività Produttive e Organizzazione e Sistemi Informativi, TPT, FST e Irpet. Per la realizzazione delle attività l’Osservatorio si avvale della collaborazione di attori pubblici e privati fra i quali il Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia, con il quale TPT ha siglato un accordo di collaborazione.