“Il nostro giudizio sulla proposta di legge sulle locazioni brevi non può che rimanere sospeso, in attesa di conoscere il testo che sarà depositato in Parlamento”. Così il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara (nella foto), commenta i risultati dell’incontro con il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

“Abbiamo registrato positivi avanzamenti sul tema degli standard minimi che gli appartamenti in locazione breve devono possedere, per ragioni di sicurezza e di conformità agli strumenti urbanistici, sui relativi controlli e sull’adeguamento (da quattro a due appartamenti) della soglia oltre la quale l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale”.



Federalberghi non è però soddisfatta della piega che sta prendendo la questione del numero di notti minimo da trascorrere in una locazione turistica. “Non possiamo nascondere il nostro disappunto per il passo indietro che si profila all’orizzonte sul minimum stay, che continuiamo a ritenere un elemento essenziale della riforma” dice ancora Nucara.