Il ministro Santanché:

“Gli ottimi segnali che stiamo ricevendo da Umbria, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna – Regioni che stanno vivendo un vero e proprio boom di assunzioni trainate dal mercato occupazionale del turismo – sono di conforto". Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè (nella foto) torna sul tema del personale nel mondo del travel, un tema che da mesi sta preoccupando gran parte del comparto, alle prese con le difficoltà di reperire dipendenti per l'alta stagione.

Secondo il titolare del dicastero i dati "ci indicano, soprattutto, che la strategia messa in campo dal ministero del Turismo, all’interno di una più ampia e articolata visione di governo, si sta rivelando efficace".



I provvedimenti del Governo

All'avvio della stagione infatti l'esecutivo aveva varato una serie di provvedimenti per risolvere il problema della mancanza di personale che metteva in pericolo la ripresa del comparto, reduce da anni particolarmente complessi.



Le misure, elenca Santanchè, vanno "dal bonus estate per i lavoratori, molto apprezzato anche dalle associazioni di categoria che ci chiedono di renderlo strutturale, al decreto flussi, passando, naturalmente, per l’abolizione del reddito di cittadinanza, reo di lasciare a casa i nostri giovani, quando invece i ragazzi possono trovare nel turismo quell’ascensore sociale che in Italia, finora, è mancato”.