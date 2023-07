Santanchè, via al tavolo permanente per il turismo con i sindacati

Nasce dall'incontro tenutosi oggi tra il ministro del Turismo Daniela Santanchè (nella foto) e le sigle sindacali il tavolo permantente per il settore.

Durante il meeting odierno, come riporta una nota del Ministero, sono state trattate "le principali tematiche riguardanti l’industria turistica e sui suoi molteplici aspetti: dalla formazione alla destagionalizzazione, dall’occupazione all’innovazione, dalla sostenibilità all’inclusione".



Si è trattato del primo di una serie di appuntamenti che coinvolgeranno anche le organizzazioni datoriali e le associazioni di categoria.



“L’incontro è stato molto proficuo - ha commentato il ministro - e ha evidenziato la piena unità d’intenti nella valorizzazione e promozione del turismo quale asset economico fondamentale della nostra nazione. Il Governo crede fortemente nel dialogo e nel confronto con le parti sociali: per questa ragione abbiamo deciso di rendere permanente questo tavolo, che si riunirà periodicamente per analizzare i singoli comparti turistici e trovare le soluzioni migliori, nell’ambito della visione indicata nel Piano strategico del turismo 2023-2027. Il nostro obiettivo è lavorare insieme con chi ogni giorno affronta i problemi concreti del settore”.