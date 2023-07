Sicilia: prosegue la soppressione della aziende soggiorno e turismo

Via libera, in Sicilia, alla definitiva liquidazione di altre dieci Aziende autonome soggiorno e turismo della Regione, ormai inattive da anni. Si tratta delle Aast di Palermo, Acireale, Agrigento, Enna, Gela, Monreale, Piazza Armerina, Sciacca, Taormina e Isole Eolie, che si aggiungo alle dieci liquidate nel giugno scorso, si legge su Hotelmag.

“Il nostro obiettivo – ha affermato il presidente di Regione Siciliana, Renato Schifani – è raggiungere la certezza delle azioni di snellimento già avviate. Il taglio degli ‘enti inutili’ rientra nel nuovo impulso al riordino dell’amministrazione”.



Era stata la legge regionale del 2005 a decretare la soppressione di tali enti, ma gli iter di liquidazione si erano poi prolungati. “Abbiamo accelerato – ha aggiunto l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone – sulla chiusura dei bilanci di questi e di altri enti inutili, per giungere più speditamente al taglio dei rami secchi”.



A Palermo sono operativi sei punti Cit – Centri di informazione turistica, con personale formato da operatori qualificati, in grado di parlare le lingue inglese, francese, spagnolo e tedesco; al loro interno vengono forniti materiale cartaceo, informazioni sui siti di interesse turistico-culturale, sugli eventi in città, sulla mobilità e sulle attività commerciali.