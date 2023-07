Estate: sono 15,6 milioni gli italiani in vacanza a luglio

Sono 15,6 milioni gli italiani in vacanza a luglio, con un aumento dell’1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e con una crescente presenza di stranieri.

Lo dice l’analisi Coldiretti/Ixè, che evidenzia come il mare sia la scelta preferita per il 72% dei viaggiatori, seguito dalla città d’arte e da località nell’entroterra per conosce l’Italia ‘minore’.



Indipendentemente dalla destinazione, nell’estate 2023 – rivela Coldiretti – il cibo è la voce più importante del budget della vacanza in Italia, con un terzo della spesa turistica destinato alla tavola per un totale stimato di 15 miliardi che supera quella per l’alloggio, trainata dalla voglia di convivialità.



Il turismo enogastronomico rappresenta un mercato di sbocco privilegiato delle specialità alimentari locali ma anche un volano di sviluppo per i territori.