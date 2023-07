Turismo in montagna, un settore in piena trasformazione

"Il modello delle 'cittadelle della neve e del relax' esce di scena. Nello studio 'Il turismo di montagna: sfide e opportunità di un settore in trasformazione', realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con Scuola Italiana di Ospitalità e Th Resorts, a tornare motore di sviluppo è oggi il recupero delle tradizioni edili del territorio, accompagnato da un ruolo sempre più importante svolto dalla cultura locale. "Complice la pandemia - spiega Graziano Debellini, presidente Th Resorts - la percezione della montagna è profondamente mutata, ma nonostante l'Italia sia il quinto Paese in Europa per superficie, resta ancora troppo dipendente dai suoi 6mila chilometri di piste e 2mila impianti sciistici, senza riuscire a valorizzare pienamente le risorse estive che presidiano una rete sentieristica di oltre 160mila chilometri...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)