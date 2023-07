Concessioni demaniali, tavolo tecnico: documento a supporto delle imprese turistico-ricettive

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha attivato, recentemente, un tavolo tecnico consultivo, del quale fa parte anche Federalberghi, sull’attuazione della delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive. Il tavolo è composto da rappresentanti dei ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Economia e delle Finanze, delle Imprese e del Made in Italy, dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e del Turismo, e da rappresentanti dei ministri per la Protezione civile e le Politiche del mare, per gli Affari regionali e le Autonomie, per gli Affari europei e per lo Sport e i Giovani, oltre che dai rappresentanti delle Regioni e per ogni associazione di categoria rappresentativa del settore.

A latere della prima riunione, Federalberghi, insieme a Faita e Assonat, ha presentato al Governo un documento per richiamare l’attenzione sulle principali specificità dei settori rappresentati e proporre alcune soluzioni, si legge su Hotelmag.



“Il mare è un asset di straordinaria importanza per il sistema di offerta turistica italiano – si sottolinea nel documento -: la vacanza balneare estiva è il prodotto turistico di più largo consumo in Italia. Basti considerare che le località marittime ospitano oltre il 32% dei flussi turistici indirizzati agli esercizi ricettivi italiani, pari a circa 140 milioni di pernottamenti ogni anno. In molti casi, le imprese turistico ricettive mettono a disposizione degli ospiti in un unico pacchetto i servizi ricettivi e la spiaggia attrezzata. L’integrazione è tale che gli ospiti probabilmente non utilizzerebbero i servizi ricettivi se non fossero disponibili anche i servizi di spiaggia. Se tali imprese venissero private della concessione demaniale, subirebbero una mutilazione grave e irreparabile, che non potrebbe essere compensata dall’assegnazione di una nuova area in altra posizione, magari distante dalla struttura ricettiva. Tale problematica non riguarda solo le concessioni demaniali marittime, ma anche quelle lacuali e fluviali”.



Il documento integrale è disponibile sul sito web di Federalberghi, nell’area ‘rapporti e indagini’.