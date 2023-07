“Un tavolo tecnico proficuo, la strada tracciata dal Governo è quella giusta". Così Maurizio Rustignoli, presidente Fiba Confesercenti, commenta l’incontro che si è tenuto oggi a Palazzo Chigi sul delicato tema delle concessioni balneari.

"Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti - prosegue Rustignoli in una nota - ha fornito i primi interessanti dati grezzi, che andranno successivamente verificati ed analizzati, per fare chiarezza e stabilire i criteri sulla scarsità o meno della risorsa. Un confronto importante fra le associazioni di categoria ed i ministeri competenti: il prossimo appuntamento è fissato per il 20 luglio per proseguire nell'analisi della mappatura del demanio marittimo”.



Per il presidente dell'associazione “qualsiasi conclusione sulle concessioni balneari è, al momento, assolutamente prematura. Auspichiamo, perciò, di proseguire lungo un percorso che vada, con attenzione, a raccogliere e valutare con obiettività i dati a disposizione per procedere, infine, ad una diversa applicazione della direttiva Bolkestein sul riordino delle concessioni”.