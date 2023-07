Luglio imprime un’accelerata alla voglia di vacanze in Italia. A confermarlo è Assoturismo Confesercenti, che - grazie all’indagine commissionata a Cst su un campione di imprenditori della ricettività italiana - evidenzia come le previsioni indichino 74,4 milioni di presenze presso le strutture ricettive italiane, circa 4,9 milioni in più (+7%) rispetto allo scorso anno e lo stesso livello raggiunto nel 2019.

In dettaglio, nel trimestre estivo il sistema ricettivo italiano dovrebbe registrare complessivamente 212,8 milioni di presenze, circa 12,5 milioni in più rispetto all'estate 2022 (+6,2%). A trainare la crescita, ancora una volta, i turisti stranieri (+9,6%). Si prevedono infatti per il trimestre oltre 101,2 milioni di presenze straniere, il +9,6% rispetto allo scorso anno e un valore più alto (+0,9%) anche di quello registrato nell'estate 2019.



Crescono anche gli italiani

Anche il numero di turisti italiani continua a crescere, sebbene più lentamente. Per l'estate si prevede un aumento del 3,3%, con oltre 111,6 milioni di presenze stimate, ancora il -1,2% rispetto al 2019. Dunque, per la prossima estate dovrebbe ridursi sensibilmente la differenza tra le due componenti del mercato: la quota della domanda italiana è stimata al 52,4%, contro il 47,6% della domanda estera (i valori del 2019 erano rispettivamente 52,9% e 47,1%).



I risultati migliori del periodo sono attesi per le imprese ricettive delle città d'arte/centri minori, con una crescita stimata del 8,3%. Per l'estate la crescita stimata degli italiani è del 5,7%, mentre le presenze straniere aumentano del 9,7%.



Per le località dei laghi e le aree rurali e di collina la variazione attesa è del +7,8%. In crescita anche il movimento turistico delle località marine e montane, rispettivamente con il +5,9% e il +6,6%.