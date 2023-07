Turismo dei cammini: 'Via Francigena for all'

Il turismo religioso, inclusivo e sostenibile al centro del progetto ‘Via Francigena for All’ con la mostra ‘In cammino. La porta di Torino: itinerari sindonici sulla Via Francigena’, in programma al Museo Civico d’Arte Antica di Torino dal 13 luglio al 10 ottobre 2023, e a Roma, nell’ottobre 2024.

Si tratta di un percorso multidisciplinare e interattivo, un cammino virtuale che dalla storia conduce all’attualità con una prospettiva di visita aperta, dove la comunità e il territorio diventano accoglienti a 360 gradi. A realizzarlo è il museo stesso, con la Fondazione Carlo Acutis, in collaborazione con la Regione Piemonte. Enit supporta il progetto che vede al centro la Via Francigena.



La mostra è strutturata in quattro sezioni. Nella prima sono presentate sedici illustrazioni originali realizzate da giovani artisti italiani, che si ispirano ai concetti del pellegrinaggio, della spiritualità, della Sindone, dei cammini, ma anche agli aspetti morfologici del Piemonte e del rapporto tra uomo, natura e cibo. La seconda sezione presenta materiali video realizzati per illustrare la Via Francigena e gli itinerari sindonici, permettendo ai visitatori di immergersi nei paesaggi dei luoghi attraversati. Nella terza sezione una mappa interattiva evidenzia i cammini del progetto “Via Francigena for all” e i cammini sindonici, ed è affiancata da fotografie delle sindoni affrescate sulle pareti esterne di edifici collocati lungo i cammini del Piemonte. Nella quarta sezione, infine, è esposta un’installazione ideata dall’artista Carlo Gloria sul tema del cammino.



“Il Piemonte crede nel turismo religioso e lo sta valorizzando – ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -, in modo da renderlo anche più accessibile attraverso il progetto ‘Via Francigena For All’, che amplia la cultura dell’accoglienza rivolta alle persone in difficoltà”.



Per Ivana Jelinic, ceo di Enit, “espandere il potenziale italiano andandone a raccontare ogni dettaglio per offrire spunti alternativi narrativi e di conoscenza è centrale per la creazione di un turismo sempre più diffuso in termini temporali e spaziali”.