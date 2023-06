Locride e Grecia unite dal progetto 'Levantina'

Locride e Grecia più vicine, grazie alla sinergia che unirà il lembo più estremo della Calabria all'acropoli di Atene, al sito archeologico di Delfi, alla città di Olimpia, ai monasteri delle Metore.

Come riporta Il Sole 24Ore infatti, il progetto Levantina, evento ideato da Myth Euromed, ha portato a Locri Despina Koukoulopoulou, vice capo missione dell'ambasciata greca, per una ricognizione dal vivo di un territorio in cui si ritrovano tante corrispondenze (i siti archeologici, le tracce bizantine, i paesaggi e anche la lingua) con la Grecia.

Si studiano nuove forme di cooperazione “per creare un ponte ideale lungo il quale realizzare progetti congiunti perché abbiamo lo stesso passato e dobbiamo lavorare a un futuro comune” spiega Koukoulopoulou.

Si comincia da un nuovo modo di raccontare i territori e da nuovi modelli di marketing territoriale: il turismo lento, esperienziale, culturale, sostenibile– spiega Alberto Cotrona, fondatore di Myth Euromed - ma anche l'intermodalità e la blue economy”.



Tutti questi spunti trovano voce all’interno del programma europeo Interreg Italia-Grecia, che promuove lo sviluppo integrato fra regioni confinanti che hanno frontiere marittime e terrestri in due o più Stati membri, finanziando progetti di cooperazione.

A sostenere l'iniziativa, il Gal Terre Locridee che persegue un'idea di sviluppo del territorio che si proietta su scenari internazionali.