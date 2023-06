Il ministro del Turismo Daniela Santanché riferirà in aula al Senato mercoledì 5 luglio alle 15 per fornire chiarimenti riguardo alle sue imprese e in particolare a quanto affermato dall'inchiesta giornalistica andata in onda durante la puntata di Report del 19 giugno.

A stabilire la data è stata la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.