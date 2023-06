Sicilia: 1,5 milioni a fondo perduto per le imprese turistiche colpite dal Covid

In arrivo contributi a fondo perduto per le imprese turistiche siciliane colpite dal Covid. L’assessorato regionale al Turismo presieduto da Elvira Amata ha infatti pubblicato un avviso contenente le modalità di partecipazione al bando di assegnazione di 1 milione 446mila euro per “interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi e giardini geologici che hanno subito gravi perdite economiche”.

Le risorse sono erogate, si legge nell’avviso riportato dal Giornale di Sicilia, “a titolo di ristoro, nella misura massima della perdita di ricavi subita nel 2020 rispetto al 2019, sempre che la riduzione di fatturato sia almeno del 30%”.



La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 24 luglio. Le istanze dovranno essere compilate secondo il modello predisposto, firmate digitalmente e inviate via pec.