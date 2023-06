Liguria: bonus per le assunzioni e fondi nella crescita del turismo regionale

Bonus assunzionali edizione 2023 e finanziamenti del Fondo Unico Nazionale per il Turismo. Sono i due punti chiave della strategia di sviluppo della Liguria.

Relativamente ai bonus per le assunzioni, nel quadro del Patto nel Lavoro del Turismo, la Regione ha stanziato 6 milioni di euro, si legge su Hotelmag, per incentivare quelle di durata superiore ai 7 mesi nell’ambito dell’accoglienza e degli stabilimenti balneari, e a tempo indeterminato nell’ambito della ristorazione; l’importo è parametrato alla durata del contratto stipulato e può arrivare fino a 6mila euro. Lo sportello per la richiesta dei bonus, istituito presso Filse, è operativo dal 28 giugno.



Per quel che riguarda il Funt, invece, a Regione Liguria sono stati assegnati circa 4 milioni di euro: con i contributi di parte corrente l’ente si pone l’obiettivo di sostenere la programmazione di eventi, manifestazioni e iniziative di promozione turistica con particolare risalto alla destagionalizzazione e alla riscoperta di tradizioni; con i contributi di parte capitale investirà nel miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità dei luoghi di interesse turistico al fine di rilanciare l’economia, la socialità e l’attrattività del territorio.



“Il settore turistico è di vitale importanza per la Liguria – ha affermato l’assessore regionale al Turismo, Augusto Sartori -: stiamo attivando ogni mezzo per incentivare le imprese a investire sempre di più in un comparto trainante della nostra economia. I dati dei primi mesi del 2023 confermano il trend in crescita: il turismo ligure è sempre più al centro dell’attenzione sia nazionale che estera, vista la sempre massiccia presenza di ospiti nelle nostre strutture in arrivo soprattutto da Francia e da oltreoceano”.