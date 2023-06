Piemonte, primavera da record: 2,76 milioni di arrivi

Il Piemonte conquista italiani e stranieri. La Regione ha messo a segno una primavera da record con due milioni di arrivi complessivi, che non hanno riguardato solo il capoluogo ma anche laghi, montagne e colline.

In totale sono 5 milioni gli arrivi registrati dal Piemonte nel periodo compreso tra gennaio e maggio, con oltre la metà (2,76 milioni) negli ultimi due mesi. Notevole l'aumento degli arrivi dall'estero, che hanno segnato un +37%.



Passando alle destinazioni, i laghi hanno segnato un +19% di arrivi e +28% di presenze. La montagna, che ha fatto registrare numeri maggiori, è cresciuta del 5% sul fronte degli arrivi e dell'8 su quello delle presenze. Torino e cintura hanno invece raggiunto una crescita del 17% per i turisti ma un lieve calo nelle notti.



Il primo mercato è stata la Germania, seguita dalla Svizzera, dalla Francia, dal Regno Unito e dai Paesi Bassi. Ma avanzano gli Stati Uniti, con un +50%.



In totale, il Piemonte raggiunge e supera i numeri del 2019, rispetto alò quale cresce del 3,3% sotto il profilo delle presenze.