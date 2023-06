A Leolandia debutta il Golfo del Drago Marino, nuova attrazione acquatica

L’estate di Leolandia decolla con una nuova attrazione acquatica, il Golfo del Drago Marino, dove i ragazzi potranno trovare 18 metri di scivoli di diverse altezze, 350 metri quadri di giochi d’acqua adatti anche ai più piccoli, cannoni ad acqua in grado di sparare fino a 8 metri di distanza e, per finire, improvvisi e rinfrescanti scrosci di acqua provenienti dal grande secchio in cima all’albero maestro. Tutto sotto lo sguardo attento del drago, protetto da una cascata da 1.500 litri d’acqua al minuto.

Di fronte al Golfo, la nuova Taverna del Viaggiatore è il luogo ideale per rifocillarsi mentre poco oltre si apre la Piazza Venti Nodi, con una grande fontana ispirata alla rosa dei venti, dotata di 480 ugelli che creano suggestive coreografie.



“Siamo felici di accogliere i nostri piccoli ospiti in questa area giochi, progettata per stimolare la creatività e l’immaginazione dei bambini – dice il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira -. Il Golfo del Drago Marino è solo la prima di una serie di novità destinate a cambiare il volto di un’intera area di Leolandia”.



La nuova attrazione movimenta 6.000 litri di acqua al minuto: per azzerare gli sprechi ed evitare ogni tipo di impatto sulla rete idrica locale, l’acqua è attinta direttamente dai pozzi di proprietà del parco, e costantemente filtrata, depurata e riciclata. Con il Golfo del Drago Marino, l’offerta di aree acquatiche di Leolandia cresce del 33%, portando a oltre 10.000 metri quadri il totale.



“L’estate di Leolandia sarà animata anche da tante altre sorprese, a cominciare da una nuova parata con 40 figuranti e tutti i protagonisti dei cartoni animati. In programma anche un evento speciale con Lucilla, la cantante dei bambini del momento, e l’arrivo di Super Mario il 1 luglio” spiega David Tommaso, direttore marketing e vendite.