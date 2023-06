Nuovi ingressi e strategie di sviluppo del Convention Bureau Roma&Lazio

Nuovi ingressi e una dettagliata strategia di rilancio per il settore Mice. Sono stati questi i temi della prima assemblea 2023 del Convention Bureau Roma&Lazio che ha accolto tre nuovi associati: Cinecittà World, Starhotels e Merlo Factory.

“Quella del CBReL è davvero una best practice, perché abbiamo rafforzato la collaborazione con il Comune di Roma, la Regione Lazio e la CCIAA di Roma, mettendo in pratica ed efficientando quel partenariato che è alla base della nostra mission – ha detto il presidente Stefano Fiori -. Nonostante due anni di Covid siamo ripartiti alla grande, portando a casa due risultati eclatanti come l’organizzazione dei G20 a Roma e la fiera del Golf”.



Nell’attesa del recupero definitivo della meeting industry, che secondo Fiori ripartirà in maniera decisa nel 2024, la città si sta concentrando sui grandi eventi. “Per sostenere il rilancio dell’intero settore e dell’indotto, questa amministrazione capitolina ha investito sulla promozione dei grandi eventi sportivi e musicali, portando concerti di richiamo internazionale e competizioni internazionali che generano ricadute sull’immagine di Roma nel mondo e flussi turistici nuovi – sottolinea l’assessore ai grandi eventi, turismo, sport e moda Alessandro Onorato -. Su tutto questo noi contiamo sull’attività del Convention Bureau: per valorizzare e promuovere al meglio uno degli asset economici più importanti della Capitale”.



Le prossime mosse del CBReL sono state illustrate da Monica Conti, Bureau manager: “Nei prossimi mesi lavoreremo sul progetto Italy for Wedding- the event la cui 2° edizione si svolgerà a Roma. A fine anno, poi, finalizzeremo il progetto ‘Lazio on the road’ per il segmento automotive, per il quale realizzeremo roadshow e sales blitz in Europa. Stiamo altresì lavorando ad un progetto che è nato come semplice fam trip dedicato al mercato Usa e Canada, ma che si sta trasformando in una operazione congiunta che vedrà CBReL - ENIT – ITA Airways e Convention Bureau Italia lavorare in squadra per la realizzazione di pre e post tours in occasione di Italy at hand, l’evento meeting di CBI che si svolgerà a dicembre.”