Clooney, DiCaprio e gli altri: le vacanze italiane dei vip

Il sogno italiano non si spegne. L'estate 2023 vedrà nuovamente una parata di vip internazionali che porteranno alla ribalta su molti mercarti chiave diverse destinazioni del Belpaese.

L'elenco comincia con George Clooney, arrivato in Sicilia insieme alla moglie Amal Alamuddin per partecipare alla festa dei 50 anni della celebre make up artist Charlotte Tilbury. Come riporta corriere.it al party erano presenti anche nomi del calibro di Cindy Crawford, Kate Moss e Naomi Campbell.



Leonardo DiCaprio invece la settimana scorsa è stato fotografato a Forte dei Marmi insieme a Toby Meguaire; la star di Hollywood ha trascorso la serata con Bianca Balti e altri amici.



Panarea invece è stata scelta da Willem Alexander d’Olanda insieme alla moglie Máxima e alle tre figlie. A Capri invece è arrivata la fidanzata di Max Verstappen, Kelly Piquet.