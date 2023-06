Il futuro del turismo enogastronomico, esperti a confronto al Food&Wine Tourism Forum

L’innovazione del turismo enogastronomico sarà il tema portante di Food&Wine Tourism Forum, l’appuntamento del 21 giugno organizzato e promosso da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero con la direzione scientifica di Roberta Milano.

L’evento si terrà al Castello di Grinzane Cavour e vedrà la partecipazione di esperti, ricercatori, accademici e imprenditori del settore uniti per confrontarsi su alcuni dei tempi più urgenti del comparto.



Un Forum all'insegna della concretezza

Un approccio concreto sotto il titolo di ‘Prospect’, che vedrà protagonisti temi quali la sostenibilità, l’accelerazione digitale, ma anche il cambiamento climatico e la necessità di strutturare un’offerta sempre più competitiva e smart "per 'guardare in prospettiva' insieme - spiega la direttrice scientifica Roberta Milano -. Perché tutti i trend e le tendenze confermano la preferenza verso un turismo legato al cibo e al vino che sa interpretare perfettamente i valori e le esigenze del nuovo modo di viaggiare post-pandemia, facendo sempre più del turismo enogastronomico una grande opportunità. Soprattutto per l’Italia”.



Le nuove sfide

Per sviluppare al meglio questa tipologia di turismo, però, l’Italia deve saper valorizzare la forza dei suoi prodotti e contemporaneamente rispondere alle esigenze di sostenibilità e digitalizzazione. Il Forum, dunque, come sottolinea Milano "è pensato come un laboratorio che guarda al futuro unendo visione e concretezza. Le nuove tecnologie, dalla blockchain all’Intelligenza Artificiale, ci consentono già oggi di informare in modo diverso, tracciare i prodotti, garantirne qualità e provenienza, sviluppare l’e-commerce, combattere il fenomeno Italian Sounding e promuovere meglio i territori a vocazione enogastronomica".



Spagna ospite d'onore

Paese ospite d’onore dell’evento sarà la Spagna, con ospiti quali Maria Velasco González, Consigliere Gabinetto del Segretario di Stato del Turismo - Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo, e Juan Luis López Vázquez, Area Promozione Internazionale - Sevilla City Office. Con loro ci sarà l’opportunità anche di approfondire l’innovativo Plan de Turismo Enogastronómico, il percorso di digital transformation a supporto del turismo e il progetto Smart Tourist Destination.



Tra le principali novità della sesta edizione del Forum, inoltre, c’è la partnership scientifica con l’evento fiorentino BTO, Be Travel Onlife, che sarà presente a Grinzane Cavour con il direttore scientifico Francesco Tapinassi e alcuni coordinatori dei diversi “Topic” in un panel dal titolo “Sapiens – Humans meet AI” che approfondirà l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul turismo e sulle professioni collegate.



Photo credits Lavezzo-Studios