L'Emilia Romagna 'Regione d'Onore 2023' negli Stati Uniti

L’Emilia-Romagna è stata eletta ‘Regione d’onore 2023’ per la National Italian American Foundation, che ha donato un primo assegno da 20mila dollari in favore dei territori colpiti dall’alluvione, nel corso di una cerimonia a Bologna in occasione della visita di tre giorni del direttivo Niaf, si legge su Hotelmag, con tappe anche a Modena, Ravenna e Rimini.

“Una nuova dimostrazione di solidarietà – ha sottolineato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini -, un segno di vicinanza che arriva da oltreoceano e che ci sostiene. Ma questa donazione è anche la conferma delle relazioni solide con gli Stati Uniti, Paese per noi importantissimo. Ed è un’occasione per raccontare negli Usa i tanti punti di forza e le eccellenze della nostra terra”.



E di un’ulteriore opportunità per promuovere l’Emilia-Romagna ha parlato l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini: “Gli Stati Uniti sono un importante mercato per il nostro turismo, con numeri in crescita nei vari comparti, a partire da quello delle città d’arte, ritornati ai livelli pre-Covid. Ma ci sono ancora margini di crescita puntando su un’offerta sempre più differenziata e di qualità. Anche e soprattutto ora, dopo l’alluvione, il turismo può e deve essere un’importante leva per ripartire, e noi stiamo intensificando le azioni per invitare a scegliere l’Emilia-Romagna come destinazione per le vacanze”.