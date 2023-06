Decreto Pa: arrivano assunzioni anche al Ministero del Turismo

Il nuovo decreto sulla Pubblica Amministrazione, che dovrebbe approdare nelle prossime ore al Consiglio dei Ministri, apre le porte delle assunzioni per diversi ministeri, tra cui anche quello del Turismo.

Secondo quanto riportato da ilsole24ore.com il personale degli uffici di diretta collaborazione del dicastero guidato da Daniela Santanchè passa da 60 a 80 unità. Per il ministero della Cultura invece sono previse 100 assunzioni a tempi indeterminato da effettuare tramite concorso pubblico.



Il decreto inoltre stanzia 7,63 milioni per il 2023 in vista del Giubileo 2023.