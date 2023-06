Leolandia, focus sul Mice: il parco lancia le proposte per gli event planner

Con i suoi 200mila metri quadri di spazi Leolandia si propone come destinazione ideale per l’organizzazione di team building, family day, meeting aziendali e conferenze. Per questo il parco a tema in Lombardia ha deciso di lanciare un set di proposte dedicate ai professionisti del Mice inserendole nella nuova sezione ‘Eventi e Location’, pubblicata sul suo sito.

Con 8 punti ristoro per un totale di 2.000 posti, un’arena da 500 sedute attrezzata con ledwall da 28 mq, due palcoscenici all’aperto e diverse conference room tematizzate in grado di ospitare fino a 150 persone, il parco offre un’ampia gamma di soluzioni per gli eventi: “Abbiamo già collaborato con diverse realtà - racconta David Tommaso, direttore marketing e vendite Leolandia - e possiamo contare su un’esperienza consolidata. Spesso le aziende organizzano le convention durante gli orari di apertura al pubblico, lasciando poi gli ospiti liberi di godersi le attrazioni al termine dei panel. Un’altra formula molto richiesta è la prenotazione di aree riservate per cene di gala o serate a tema dopo l’orario di apertura, o ancora la pianificazione di team building nei giorni di chiusura. Per semplificare il lavoro degli organizzatori e fornire una panoramica delle numerose opzioni disponibili abbiamo già disponibile un listino di massima, ampiamente personalizzabile su richiesta”.