Visit Emilia e Trenitalia: prosegue la partnership

L’estate 2023 vede la prosecuzione collaborazione tra Visit Emilia - la Terra dello Slow Mix, tra cultura, natura ed enogastronomia - e Trenitalia: grazie alla partnership i viaggiatori che sceglieranno le Frecce di Trenitalia per scoprirel’Emilia riceveranno riduzioni sull’ingresso nei musei, luoghi d’arte, visite guidate e sui pernottamenti.

Ma le offerte non si fermano: ai possessori dei biglietti Trenitalia, con destinazione Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Reggio Emilia AV Mediopadana, le strutture alberghiere convenzionate applicheranno infatti uno sconto del 15% per soggiorni di 2 notti nel weekend (da venerdì a domenica).



“Prosegue la collaborazione con Trenitalia anche per il periodo estivo - sottolinea Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia - che ha già dato importanti risultati nei mesi scorsi. Un accordo che ha una duplice valenza: incentiviamo l’utilizzo del treno quale mezzo sostenibile e nello stesso tempo promuoviamo le nostre città d’arte e il nostro territorio, con tutte le sue peculiarità e offerte turistiche”.