Il Veneto investe nel turismo letterario

Il turismo letterario diventa il nuovo prodotto su cui sta investendo il Veneto per valorizzare destinazioni con un grande patrimonio culturale e ambientale. La nuova iniziativa riguarda il ‘Parco Letterario Francesco Petrarca’.

“I Colli Euganei sono uno dei luoghi in cui cultura e turismo si intrecciano e danno vita a un’esperienza totalmente nuova, legata alla letteratura – ha detto l’assessore regionale al Turismo, Federico Caner -. Il ‘Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei’ rappresenta una proposta turistica innovativa in grado di valorizzare sia un itinerario culturale in parte ancora inedito, sia il patrimonio naturale e architettonico che lo caratterizza, andando ad allargare la tradizionale offerta turistica legata alla salute e al benessere”.



Un’integrazione, si legge su Hotelmag, che permetterà alla destinazione Terme e Colli Euganei di aprirsi ancor di più al mercato del turismo culturale, che prima della pandemia rappresentava circa il 40% del turismo europeo. Un intervento che implica, ovviamente, la costruzione di un’offerta di servizi, strutture e infrastrutture integrati, oltre al coinvolgimento delle imprese e degli attori locali verso la costruzione di un vero e proprio ‘club di prodotto’.