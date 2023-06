iovadoaravenna: al via la campagna di comunicazione e promozione turistica

Viene declinata sotto l’hashtag #iovadoaRavenna la nuova campagna di comunicazione e promozione turistica multicanale della città romagnola creata per rafforzare in questo particolare momento l’immagine di Ravenna e del suo territorio.

Il messaggio della campagna, declinato dagli stessi turisti che scelgono la città, punta a diventare un efficace hashtag di riferimento per tutti i target, interni ed esterni, nazionali e internazionali. “Intorno a questo messaggio – si legge in una nota -, da qui alla fine di giugno, si articola la prima fase di una campagna di comunicazione multicanale che mette al centro un visual multisoggetto delle bellezze di Ravenna e del suo territorio e uno spot audiovisivo diffuso attraverso i canali social per ottenere la massima condivisione”.



“La città d’arte, le nostre spiagge e aree naturali – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – sono pronte ad accogliere i turisti italiani e stranieri con la consueta calorosa accoglienza e un’offerta pienamente organizzata, efficiente e totalmente fruibile. In questo particolare momento è ancora più importante rafforzare questo messaggio: Ravenna e la sua bellezza con la forza e il calore delle persone che la abitano vi aspettano e sono pronte come sempre a stupirvi”.