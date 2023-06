Sardegna e lusso, nasce l'ospitalità alternativa che trasforma le case coloniche

"In principio è stato Su Gologone. L'experience hotel nel cuore del Supramonte è stato il primo a scommettere su un lusso lontano dagli schemi classici, e già da anni si è trasformato in un'icona dell'accoglienza alternativa in Sardegna. Nell'epoca in cui vip e divi sceglievano la Costa Smeralda o il Forte Village, per dire due nomi che rappresentano nell'immaginario collettivo, e anche nella realtà, le estati del lusso italiano sul mare, fatte di servizio di altissimo livello, privacy ma nella stesso tempo un bel po' di glamour, Giovanna Palimodde realizzava il suo spazio alternativo, scegliendo un luogo lontano dal mare, dallo stereotipo delle vacanze italiane e non solo, costruendo un successo senza precedenti...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)