di Remo Vangelista

"L'ufficio inagibile, i computer sotto un metro di acqua insieme a mobili e documenti. Due agenzie che abbiamo raggiunto pochi giorni dopo l'alluvione in Emilia Romagna. Due donne che in poche ore hanno visto svanire i loro sogni ma non si arrendono.

Sostegno tangibile

Forti e sorrette da clienti e fornitori che si sono fatti sentire (qualcuno anche vedere) per sostenerle. In questi giorni attraverso la nostra agenzia stampa e ora sul giornale abbiamo cercato di raccontare i fatti e le prime risposte del Governo. L'Emilia Romagna come in passato si... (continua a leggere nella digital edition di TTG Magazine)