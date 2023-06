Emilia Romagna aperta per ferie sul prossimo numero di TTG Magazine

Enit e Ministero del Turismo scendono in campo per rimettere in moto la macchina del turismo in Emilia Romagna dopo i tragici fatti delle scorse settimane. Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online con la digital edition da lunedì 5 giugno, il racconto di come la Regione si sta rialzando in tempo per l'alta stagione, da cui dipende una fetta non indifferente dell'economia locale.

Il servizio fa anche il punto su come il settore stia reagendo alla situazione, dalla solidarietà delle imprese (ad esempio con la raccolta fondi lanciata da Maavi) fino alle agenzie di viaggi i cui uffici sono attualmente inagibili e sono alla ricerca di sistemazioni alternative per continuare a lavorare.