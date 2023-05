Il Friuli Venezia Giulia punta al record di 10 milioni di presenze

Anche il Friuli Venezia Giulia punta forte sul rilancio del turismo e guarda con ottimismo all’alta stagione estiva, con l’obiettivo di centrare un nuovo record: arrivare a 10 milioni di presenze.

Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, che ha parlato di “ottime premesse”. Secondo quanto riportato da Ansa, Bini parla di numeri al momento “già molto importanti e ci fanno prevedere dati altrettanto importanti per i prossimi mesi, guardando a tutte le località della regione".



Per quanto riguarda la provenienza dei flussi, non è solo la componente italiana quella che conta, ma a fare a traino sarebbero ancora una volta austriaci e tedeschi. E ragionando sulle ragioni del buon andamento l’assessore dice: "Non sono frutto del caso, ma di una campagna di promozione mediatica molto attenta che stiamo facendo da anni e che continueremo e rafforzeremo anche nel 2023".