Musei italiani più cari della media europea: le ragioni dei rincari

Con i rincari dei biglietti di molti musei italiani nell'ultimo anno il divario con i competitor europei si fa sentire ancora di più.

Come rilevato da corriere.it, la percezione di un prezzo elevato per visitare i musei in Italia non è per nulla ingiustificata, come emerge dal confronto con altri Paesi come Francia, Spagna o Germania.



Il confronto con i competitor

Ad esempio, riporta il sito del quotidiano, l'ingresso al Prado di Madrid costa 15 euro, mentre per Louvre (il museo più visitato al mondo) il prezzo dell'ingresso è di 17 euro. Senza contare che ad esempio nel Regno Unito molti musei sono gratuiti.



I motivi degli aumenti in Italia sono da ricondurre sostanzialmente all'incremento del costo dell'energia, sia per quanto riguarda l'illuminazione che il riscaldamento.