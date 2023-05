Emilia Romagna, i campeggi ospitano gli sfollati. Faita: “Nessuna cancellazione”

Anche Faita-Federcamping Emilia Romagna scende in campo a sostegno delle popolazioni alluvionate. L’associazione ha promosso l’iniziativa dei campeggi di Cesenatico di fornire ospitalità agli sfollati.

Famiglie o gruppi di residenti delle zone colpite dalle esondazioni potranno, così, soggiornare per una settimana gratuitamente presso il Cesenatico Camping Village ed il Pineta sul Mare - si sul sito di Faita-Federcamping -, contattando i campeggi allo 0547 81344 oppure inviando una email a info@campingcesenatico.it.



Sul fronte delle ricadute sulla stagione, parlando con il Corriere di Forlì, il vicepresidente regionale Terzo Martinetti si è detto “fiducioso”, segnalando che “al momento non si sono registrate cancellazioni, ma solamente prenotazioni spostate in altri momenti dell’estate”.