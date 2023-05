Mirabilandia dona un euro a biglietto per l'emergenza in Emilia Romagna

Venerdì 26 maggio il parco di Mirabilandia riapre come da programma, e per il week end si farà promotore, a livello europeo, di un’iniziativa in favore della regione: per ogni biglietto online acquistato sabato 27 e domenica 28 maggio, un euro sarà versato sul conto aperto dalla Croce Rossa Italiana per l’emergenza.

“Mirabilandia è parte integrante del tessuto imprenditoriale, sociale e culturale della Romagna. Siamo vicini a tutte le famiglie, imprese e lavoratori che hanno perso i propri cari e i propri beni e, grazie anche alla generosità degli altri parchi del Gruppo, vogliamo dare un supporto con un gesto concreto - spiega Riccardo Capo, general manager di Mirabilandia -. Mirabilandia è parte di una grande comunità internazionale, la famiglia Parques Reunidos, e di una comunità locale, la Romagna, e proprio perché siamo una comunità faremo tutti la nostra parte e invitiamo anche i nostri visitatori a contribuire, ognuno come potrà, sostenendo la raccolta fondi della Croce Rossa Italiana”.



Al temine dell’operazione i risultati della raccolta saranno comunicati sui canali informativi di Mirabilandia.