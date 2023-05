Milano: record di arrivi e presenze nel primo quadrimestre 2023. Attesa per i cinesi

Un balzo in avanti impressionante rispetto al 2019 e la prospettiva di un vero ritorno del traffico più atteso dopo quello americano, ovvero i flussi dalla Cina. Sono numeri senza precedenti quelli della primavera del turismo a Milano, che nel primo quadrimestre dell’anno ha fatto registrare 2,5 milioni di arrivi e 3,5 milioni di presenze in città.

Tra gli elementi che emergono dall’analisi dei flussi, che vedono al momento Stati Uniti, Francia, Germania e Spagna come principali Paesi emissori, c’è il sorpasso del traffico leisure rispetto a quello business, segnala Corriere.it, un segnale dell’attrattività del capoluogo lombardo al di là dei suoi eventi e delle sue imprese.



“Mai, prima d’ora, si erano toccati livelli così alti - ha evidenziato l’assessore al Turismo Martina Riva -. Questi numeri sono una boccata di aria fresca per il settore turistico che ha tanto sofferto nel periodo pandemico e un buon segnale per le tante realtà economiche che animano la città, anche in vista dei grandi eventi internazionali e sportivi che nei prossimi mesi e anni vedranno la nostra città protagonista. Il lavoro di promozione svolto dal Comune, insieme a Milano&Partners con il brand YesMilano, in sinergia con i nostri stakeholders, sta dando i suoi importanti frutti”.