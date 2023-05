Ponte sullo Stretto, Santanchè: “Strategico per aumentare i flussi turistici e l’occupazione”

“Un’opera che può aumentare i flussi turistici e l’occupazione”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sul progetto del Ponte sullo Stretto, mentre è in partenza in Commissione Lavori pubblici del Senato l’iter per il decreto di legge che porterà alla realizzazione dell’infrastruttura che collegherà la Calabria alla Sicilia.

Parlando con la stampa al termine di un convegno, la titolare del Mitur ha sottolineato il valore strategico del progetto, richiamando le forze politiche a un unione di intenti: “Il ponte è un’opera strategica per il Paese e non dovrebbero esserci maggioranza e opposizione” ha affermato, riporta lapresse.it.



Sul tema, alla luce delle ultime evoluzioni, si è espresso nelle scorse ore anche il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. Ospite a Sky Tg 24, il governatore ha stimato una data di inizio lavori: “Se tutto va bene – ha dichiarato - l’anno prossimo assisteremo alla posa della prima pietra del ponte sullo Stretto. Qualcosa si muove, ma qualcosa di importante”.