"Siamo soddisfatti per l'approvazione in Senato del parere sul Piano strategico per il turismo 2023-2027, documento cui Fto ha dato un contributo importante con la propria agenda delle priorità del Turismo organizzato". Così il presidente di Fto Franco Gattinoni (nella foto) commenta l'ultimo passaggio formale del documento che guiderà le politiche sul travel in Italia nei prossimi cinque anni, che adesso attende solo il via libera formale da parte del Consiglio dei Ministri.

"Bene in particolare il rilievo sull'emergenza che riguarda la carenza di personale - elenca Gattinoni -, sulle storture legate ai fenomeni di abusivismo e sul peso dell'outgoing, temi cui abbiamo dato assoluta centralità e sui quali abbiamo chiesto massima attenzione".



Tuttavia, secondo il presidente di Fto restano ancora delle questioni da affrontare: "Rimane tuttavia da sciogliere il nodo del trasporto aereo e delle low cost, asset strategico per il turismo, che oggi vive un momento critico in Italia".



Gattinoni prosegue: "Adesso siamo pronti per dare il nostro contributo nell'ottica di una implementazione e attuazione rapida del piano con l'istituzione di tavoli di lavoro ad hoc. Il Turismo organizzato vuole giocare con consapevolezza e senso di responsabilità il ruolo che gli spetta nel rilancio di uno dei settori chiave per la crescita del Paese".