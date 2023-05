Federalberghi e il marketing territoriale: il bilancio del progetto 'Discover Turin'

Il suo obiettivo è creare un ponte digitale tra turisti e territorio, con la possibilità di profilare i viaggiatori in transito dagli aeroporti di Caselle e Orio al Serio. Stiamo parlando del progetto sperimentale ‘Discover Turin’, promosso da Federalberghi Torino con il contributo di Camera di commercio di Torino e sviluppato in collaborazione con Turismo Alpmed - Booking Piemonte e Weforguest in qualità di partner tecnologico.

I risultati

La prima fase del progetto si è chiusa dopo sette mesi di attività della piattaforma, accessibile direttamente in aeroporto presso i digital touch point. In questo lasso di tempo sono state profilate alcune migliaia di turisti e di questi, nello scalo torinese, il 55% ha indicato le vacanze come motivo di viaggio e il 10% il lavoro/business.



Il ranking dei mercati emissori

Per quanto riguarda, invece, le nazionalità prevale il turismo interno con un 21,4% di italiani, seguiti dai turisti del Regno Unito (20,9%), del Brasile (5,1%), degli Stati Uniti (5%) e della Francia (3,2%). Molto alta la percentuale - 80% - di turisti che ha accettato di ricevere informazioni e comunicazioni commerciali mirate successive al proprio soggiorno.



Mediante l’accesso ai digital touch point di Turismo AlpMed - Booking Piemonte presenti nei due scali i turisti potevano registrarsi, beneficiare di una connessione wi-fi gratuita e ricevere da subito contenuti e proposte targettizzate per vivere al meglio la propria esperienza sul territorio. Nello scalo lombardo di Orio al Serio il progetto ha coperto solo un mese di attività e, tra i motivi del viaggio, prevale ancora la vacanza con l’80% del campione.



Obiettivo personalizzare il viaggio

“Crediamo molto in questo progetto e siamo felici che la prima fase si sia positivamente conclusa perché il futuro del turismo è sempre più ‘tailor made’ e l’utente medio chiede di vivere, nei limiti del possibile, esperienze esclusive” dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino.



Acquisendo maggiori informazioni sui turisti in transito nei due aeroporti, aggiunge, “possiamo conoscere meglio il cliente, le sue necessità e i suoi interessi per poter offrire proposte commerciali e contenuti mirati sul singolo utente, fruibili da subito. L’acquisizione di una grande mole di dati, oltre a fornirci un piccolo ma significativo identikit del turista, ci consente poi di fidelizzarlo inviandogli offerte e proposte anche una volta che sarà tornato a casa, per incentivarlo a visitare nuovamente la nostra destinazione”.



Il progetto, conclusa la fase sperimentale, risulta ormai avviato e ha incontrato l’interesse sia degli utenti, sia di imprese locali e di alcuni enti. L’obiettivo è ora di coinvolgere sempre più partner, istituzionali e commerciali, per ampliare l’offerta turistica e promozionale.