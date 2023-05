La Sardegna a Dubai conquista il mercato arabo

Grazie al collegamento diretto Dubai-Cagliari, che partirà il prossimo 22 giugno con tre frequenze settimanali, la Sardegna si prepara ad accogliere anche i turisti provenienti dal mercato arabo, e, in occasione dell’Arabian Travel Market, ha promosso le opportunità turistiche dell’Isola. Come riporta Hotelmag alla manifestazione fieristica di Dubai, infatti, sono presenti, in uno stand di circa 200 mq, una decina di aziende turistiche sarde.

“Da tempo l’Italia è una destinazione popolare per i turisti degli Emirati – ha sottolineato l’assessore del Turismo della Regione Sardegna, Gianni Chessa -, e la Sardegna può diventare protagonista, con la sua cultura, le sue tradizioni e la sua enogastronomia, che, insieme ai parchi naturali e alle aree marine protette, sono in grado di renderla una delle mete più ambite per le vacanze anche nel mondo arabo”.



La partecipazione della Sardegna alle fiere internazionali è diventata una componente fondamentale della promozione turistica, puntando a cogliere tutte le opportunità per conquistare nuovi mercati, con l’obiettivo di una crescita dei flussi turistici.



Intanto sono positivi i dati dei primi quattro mesi dell’anno: nello scalo aeroportuale di Cagliari si sono registrati circa 560mila arrivi, dei quali oltre 200mila soltanto ad aprile.