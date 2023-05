Allarme meteo in Emilia Romagna, fiumi esondati e rete ferroviaria in tilt

Resta alta l’allerta meteo in Emilia Romagna, dopo le forti piogge che, in 48 ore, hanno provocato la chiusura di linee ferroviarie e di ponti. Bologna si è svegliata ancora sotto la pioggia, registrando più acqua in 48 ore che in quattro mesi, da gennaio ad aprile. Da alcune ore la Polizia Locale ha chiuso la circolazione in un tratto di via Saffi su entrambi i sensi a causa dell’esondazione del torrente Ravone, che ha portato sulla strada - molto trafficata - un fiume di acqua e fango.

Ma a essere colpite dalle precipitazioni incessanti, aggiunge corriere.it, sono tutte le zone tra Reggiano, Modenese, Bolognese, Ferrarese, Ravennate e Forlivese, con una media di 80-90 millimetri per area tra Est Emilia e Ovest Romagna. “Punte anche di 120-140 millimetri su collina e alta pianura Bolognese, Faentino, Imolese e Forlivese occidentale”, riporta il Centro Meteo dell’Emilia Romagna.



Torrenti in piena

Tra gli osservati speciali, elenca la Regione, il torrente Sillaro, affluente del Reno, che nel pomeriggio di ieri ha visto la formazione di una breccia tra Massa Lombarda (Ravenna) e Imola (Bologna). L'Agenzia regione per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile stanno intervenendo in queste ore. Disagi alla circolazione riguardano anche alcune linee ferroviarie: al momento sospese quelle fra Faenza e Forlì (linea Bologna – Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna – Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza – Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara – Ravenna). La sospensione è stata resa necessaria per l’innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno.



Anche nel Modenese la situazione resta critica. Rimangono chiusi al traffico per ora Ponte Alto a Modena e ponte dell'Uccellino, tra Modena e Soliera. Il colmo della piena del fiume Secchia, infatti, non è transitato completamente nella notte e il livello è ancora ben al di sopra della soglia precauzionale. Continua per tutta la giornata l'allerta arancione diramato dall’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile.