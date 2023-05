Spiagge italiane, viaggio tra le gemme più nascoste

"In un momento in cui torna alla ribalta la minaccia dell'overtourism è ancora possibile trovare in Italia spiagge selvagge e poco frequentate, in un tour che incomincia dalle grandi isole per terminare in Liguria. Partendo dalla Sicilia, gli scorci più incontaminati sono quelli dell'agrigentino; ecco dunque che, accanto alla meravigliosa ma affollata Baia dei Turchi, per chi desidera ritrovarsi a tu per tu con la natura più selvaggia l'ideale è un'escursione nell'oasi WWF di Torre Salsa, tra Siculiana Marina ed Eraclea Minoa, all'interno di una riserva naturale che tutela circa 6 km di costa con falesie, dune e spiagge. Per arrivarci occorre percorrere a piedi qualche centinaio di metri...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)