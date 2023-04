Napoli verso lo scudetto, hotel e b&b della città sold out per la grande festa

Tutto il mondo a Napoli nella speranza della festa scudetto. Da giorni i siti di prenotazione e i centralini di hotel e b&b del capoluogo campano e dei comuni limitrofi sono presi d’assalto per quello che si preannuncia il weekend che decreterà la vittoria del campionato di Serie A della SSC Napoli.

Secondo quanto riporta ilmattino.it, le richieste non stanno arrivando solo dall’Italia, ma anche dall’estero, soprattutto dal Sudamerica. E le strutture sono già al completo, complice anche la ricorrenza del primo maggio. “Tutte le camere sono sold out, ci saranno 35mila presenze per tre notti consecutive” ha dichiarato al quotidiano il consigliere di Federalberghi Claudio Boccalatte, sottolineando che “hanno avuto fortuna solo gli appassionati che avevano scommesso qualche mese fa su questa data e avevano già prenotato, per gli altri, purtroppo, non c’è nessuno spazio”.



Tra coloro che hanno prenotato in anticipo, confidando nella buona sorte, “concittadini rientrati dalla Germania, dall’Inghilterra, ma anche dagli Stati Uniti”. Ma sono diversi anche i “turisti sudamericani, argentini in particolare, solleticati dalla comune fede per Maradona”.