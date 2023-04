Confcommercio: “Oltre 8 milioni di italiani in viaggio per la Festa dei Lavoratori”

Oltre 8 milioni di italiani si metteranno in viaggio per il ponte del 1° maggio. Lo dicono i dati dell’Osservatorio sul Turismo di Confcommercio realizzato da Swg, che segnalano che a questi potrebbero aggiungersi all’ultimo momento altri 3,1 milioni di indecisi in caso di condizioni meteo favorevoli.

La maggior parte degli intervistati (3 su 4) opterà per una breve pausa di 1 o 2 notti, ma c’è anche un 4% che si concederà una settimana piena, con non meno di 5 notti.



Vincerà, come di consueto, il turismo di prossimità: 1 vacanziere su 2 resterà, infatti, nelle immediate vicinanze del luogo di residenza o entro i confini della sua regione. La restante metà si muoverà invece fuori regione, ma resterà sempre in Italia; il 9% si dirigerà invece all’estero.



Le destinazioni balneari saranno le più ambite (3 casi su 10), seguite dalle città d’arte e dai borghi. Top destination saranno la Toscana, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Campania e la Puglia. All’estero Francia, Spagna e Portogallo.



La spesa media pro capite si attesterà intorno ai 350 euro.