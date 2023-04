Liguria, l'incoming corre: cifre record per il ponte del 25 aprile

Numeri molto vicini al sold out in tutte le province della Liguria che, in questo ponte del 25 aprile, ha visto il ritorno in forze dei visitatori italiani e internazionali, con punte del 90% a Genova, dove l’Acquario si conferma quale maggior punto di interesse della città.

Anche nell'imperiese il tasso di occupazione delle strutture ricettive si è attestato intorno al 90%, salendo a quasi il 100% nel savonese. “Dopo gli ottimi numeri registrati a Pasqua - ha commentato all’Ansa il presidente della regione Giovanni Toti - il lungo ponte del 25 aprile ha visto di nuovo la Liguria come meta ambitissima da turisti italiani e stranieri, con locali e strutture ricettive praticamente sold out e ottime prospettive anche per i prossimi ponti”.



Le cifre del trimestre

Ma la regione macina risultati estremamente soddisfacenti già da inizio anno. Nei primi tre mesi del 2023, infatti, in Liguria si sono registrate 1.745.799 mila presenze, il 20,34% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. "La crescita dell'oltre 20% delle presenze tra gennaio e marzo 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022 - aggiunge Toti - dimostra l'efficacia delle misure di promozione turistica".