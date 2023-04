Roma, oggi aree archeologiche a ingresso gratuito

Oggi ingressi gratuiti nelle aree archeologiche di Roma per la Festa della Liberazione e apertura straordinaria il 1 maggio.

L’iniziativa segnalata da Romatoday è a cura della Soprintendenza speciale e riguarda Terme di Caracalla, l’Arco di Malborghetto, Villa di Livia e il Drugstore Museum.



Situato su via Portuense, il Drugstore è un museo di prossimità e luogo di sperimentazione e innovazione che terrà aperte le sue porte per visitare la mostra archeologica appena inaugurata 'Tre Storie dalla via Campana'. Alle Terme di Caracalla è il momento di riscoprire il percorso tra gli impianti termali.



I due siti archeologici lungo la via Flaminia sono invece luoghi che raccontano episodi della vita di grandi personaggi, tra storia e leggenda.



Anche per la prima domenica del mese di maggio, il 7, resteranno aperti gratuitamente anche Arco di Malborghetto, Villa di Livia e Drugstore Museum per la #domenicalmuseo, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.