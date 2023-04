Chessa: “In Sardegna il polo del superlusso sul mare”

L’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio della Sardegna, Gianni Chessa (nella foto) pensa a un polo del Mediterraneo del superlusso sul mare, ovvero a un sistema integrato fra cantieri, porti, aeroporti che faccia della Sardegna il fiore all’occhiello del mercato della grande nautica.

Questo progetto porterebbe con sé importanti ricadute sul fronte dell’occupazione, con sei posti di lavoro creati per ogni metro degli yacht che anche quest'estate sceglieranno le acque italiane come destinazione preferita per il turismo di alta gamma.



Una sfida, quella sarda, che - come hanno sottolineato i ministri Nello Musumeci e Daniela Santanchè in video collegamento - si colloca nell'ottica allargata di un Paese, l'Italia, che punta sul turismo di lusso come eccellenza del Made in Italy.

Una sfida, come riporta Ansamed, raccolta da Federagenti, che dal 2015 organizza il Forum del lusso possibile e che - come sottolineato dal presidente Alessandro Santi - si prepara a contribuire in modo determinante alla costruzione di un Progetto Italia per la marittimità del Paese.



Fra i temi da affrontare, la creazione di una scuola che formi i giovani, un diverso rapporto con le istituzioni, il sostegno di un istituto finanziario sardo in grado di coadiuvare i grandi progetti parlando lo stesso linguaggio del territorio.